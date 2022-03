Det sker der i kroppen, når du får corona

Vi ved efterhånden allesammen, hvordan coronavirus smitter, så den del springer vi over. Når skaden er sket, og viruspartikler først er trængt ind igennem dine øjne, din næse eller mund, vandrer partiklerne ned og sætter sig på celler i dine luftveje. Her begynder virus straks at formere sig for at inficere så mange celler som muligt, før immunsystemet opdager, at der er fare på færde.

Når immunforsvaret slår alarm, aktiveres de hvide blodlegemer. Nogle af dem danner antistoffer, som er proteiner, der kan genkende virus. De finder de ubudne gæster, klistrer sig til deres overflade og fortæller de såkaldte dræberceller, at her er virusinficerede celler, som skal tilintetgøres.

Hvor hurtigt den proces går, og dermed hvor hurtigt du er på benene igen, afhænger af, om du er vaccineret mod corona eller har haft sygdommen tidligere, men også af din alder og genetik.