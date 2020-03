Hvad er hvad af de forskellige slags smertestillende?

Smertelindring har været kendt og anvendt siden antikken, hvor man opdagede en smertestillende effekt med udtræk af birkebark. I slutningen af 1800-tallet fandt en tysk kemiker ud af, at virkningen skyldes stoffet acetylsalicylsyre. Det fik lægemiddelfirmaet Bayer til at udvikle Aspirin og senere Kodimagnyl, der hurtigt blev en stor succes verden over.

Efter at have domineret markedet for smertestillende medicin i 60 år fik acetylsalicylsyre konkurrence af to nye slags stoffer, paracetamol og ibuprofen, som vi i dag kender bedst fra henholdsvis Panodil og Ipren. Man kan godt sige, at acetylsalicylsyre endte med at tabe den konkurrence, for i dag anbefaler læger først og fremmest paracetamol, der har langt færre bivirkninger og tilmed også kan dulme feber.