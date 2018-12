Sådan spotter du en lungebetændelse

Hvornår skal man søge læge?

Har du feber over 38 grader, døjer du med (grønt eller gulligt) opspyt, og har du svært ved at sove om natten, er det en god idé at konsultere lægen. Der er dog ingen grund til at kontakte lægen, hvis du kun er plaget af hoste. Hoste kan nemlig også være tegn på bronkitis, en mildere form for infektion i bronkierne, uden at lungeblærerne er involveret. En tilstand, som vanligvis går over uden antibiotika. Står din hoste på i ugevis, bør du dog kontakte lægen for at udelukke anden sygdom.

Har du fået udskrevet antibiotika, bør du desuden kontakte lægen, hvis du bliver ved med at have høj feber i tre dage, efter antibiotikabehandlingen er startet. Visse bakterier er nemlig resistente over for antibiotika, og derfor kan det være, der skal anden medicin til.

Hvordan stilles diagnosen?

Lægen kan få mistanke om lungebetændelse ved at lytte på dig med sit stetoskop, hvorefter lægen kan supplere med enten blodprøver og røntgenfotografering for at være sikker på diagnosen. Hoster du grønt eller gulligt slim op fra lungerne, kan lægen også måle bakterievæksten i slimen, og er det tilpas højt, vil det som regel udløse en antibiotikakur.