6 nemme træningsforslag til slatne dage

Energiniveau: 4/10

Godt for en slatten krop, fordi ... du kan vælge et stille og roligt tempo, så du er sikker på at holde et niveau, din krop kan være med på. Du risikerer heller ikke at havne flere km væk fra dit hjem uden energi nok til at finde tilbage. Løb på båndet er mindre krævende end udendørsløb, fordi du hverken møder vindmodstand eller stigninger. Bagefter vil du have det så fedt over, at pulsen lige kom lidt op, og du vil uden tvivl mærke varme og fornyet energi i kroppen.

Det kræver ... at du har kræfter i benene og energi nok til at tage op i fitnesscenteret, da de færreste har et løbebånd derhjemme.