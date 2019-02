Hvordan kan jeg undgå at blive smittet med hoste?

Den mest smitsomme kilde til hoste er virus, fx forkølelses- eller influenzavirus. De smitter via mikroskopiske, luftbårne dråber, der spreder sig fra person til person, når vi hoster, nyser eller snakker sammen. Befinder du dig i tæt befolkede, lukkede rum, fx i en togkupé eller i en bus, hvor der opholder sig smittebærere, er det derfor noget nær umuligt at undgå de virus, der kan forårsage hoste. Især hvis dit immunforsvar i øvrigt ikke er særligt stærkt.

En anden ting, der gør det svært at forebygge hoste, er, at virusinfektioner som regel smitter, uden at de syge selv mærker, at de smitter. Det er nemlig typisk 2-3 dage, inden du selv bliver syg, at du er allermest smitsom. Den mest effektive måde at undgå hoste på er derfor at undgå større forsamlinger, og det kan være svært.

Noget, du til gengæld godt kan gøre, er at holde en god håndhygiejne. Risikoen for at blive ramt af luftvejsinfektioner som forkølelse eller influenza kan nemlig mindskes til en vis grad ved at undgå at få virus i munden. Det gøres bedst ved at vaske hænder hyppigt og undgå at røre dig selv i ansigtet. Især hvis du har rørt ved håndtag eller gelændere, hvor mange mennesker rører.