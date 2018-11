Kan jeg forebygge halsbetændelse?

Der er generelt ingen mirakelmidler mod en øm hals, hvis først du er ramt, men der er til gengæld flere ting, du kan gøre for at skærme dig mod virus og bakterier.

Hold afstand til andre

Hver gang nogen hoster, nyser eller sågar taler, bliver der frigivet såkaldte aerosoler, det vil sige bittesmå partikler, der kan holde sig svævende i luften, og i disse partikler kan der både være virus og bakterier, der kan forårsage halsbetændelse. Sørg derfor for at holde dig på afstand af personer, der er syge. Det er nemlig, når vi er mest syge, at vi er mest smitsomme.

Nys i ærmet

Host eller nys ned i et engangstørklæde eller i dit ærme, da det mindsker spredningen af virus og bakterier. Og har du brugt håndfladen, så husk at vaske hænder.

Lev sundt

Hvis du generelt spiser sundt og varieret, dyrker motion regelmæssigt og holder stress på et minimum, vil det alt andet lige gøre, at dit immunforsvar står stærkere. Du kan dog stadig godt risikere at blive syg, men det kan betyde, at du kommer nemmere igennem sygdomsforløbet og vil føle dig mindre syg undervejs.

Vask hænder ofte

Risikoen for at få halsbetændelse kan mindskes ved at undgå at få de virus og bakterier, der kan give halsbetændelse i munden eller i næsen. Det gøres bedst ved at vaske hænder hyppigt og undgå at røre dig selv i ansigtet. Især hvis du har rørt ved håndtag eller gelændre, hvor mange mennesker rører.

Klæd dig varmt på

Forskning tyder på, at immunforsvaret bliver reduceret ganske lidt, hvis du bliver afkølet perifert, fx hvis du har kolde fødder. Det vil dog aldrig være en helgardering at pakke sig ind i striktrøje og uldsokker. Hvis du først er blevet inficeret med virus eller bakterier, er det sådan set lige meget, hvordan du er klædt på.

Luft ud

Virus kan hænge i luften, længe efter de er frigivet, og især hvis omgivelserne er fugtige og kolde. Vil du undgå smitte med halsbetændelse, kan du derfor sørge for at lufte ud jævnligt og derved nedbringe luftfugtigheden, da det giver viruspartiklerne dårligere betingelser for at overleve. Gå evt. også en runde med støvsugeren, så partiklerne ikke kan gemme sig i støvet.