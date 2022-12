TEST: Hvor godt beskytter du dit immunforsvar?

Din allerbedste ven. Sådan burde du måske tænke om dit immunforsvar, for du skal lede ret længe for at finde nogen, der gør lige så meget for dig. Dit immunforsvar – eller mere korrekt immunsystem – beskytter dig mod infektioner udefra, det forebygger alvorlige sygdomme, og det reparerer dig, når du fx har trænet hårdt, har skåret dig eller været syg.

Der er ikke to immunforsvar, der er ens. Mange faktorer har nemlig betydning for, hvordan lige præcis dit immunforsvar har det. For det første spiller dine medfødte gener en stor rolle. For det andet påvirkes immunforsvaret af alle de infektioner, skader, virus, bakterier, vaccinationer og penicillinkure, du har mødt i dit liv indtil nu. Og for det tredje har din livsstil også noget at sige.

Hvor stor en rolle de forskellige faktorer spiller, diskuterer forskerne stadig. Livsstilen er dog den eneste faktor, som du reelt kan gøre noget ved her og nu, og det er den, vi fokuserer på i denne test. Forskerne er heller ikke enige her, men noget tyder dog på, at du godt kan sænke din risiko for at blive syg via en sund livsstil. Det betyder desværre ikke, at du aldrig mere bliver forkølet eller ramt af alvorlig sygdom, hvis bare du lever sundt, men du kan sænke din risiko for det.

Og hvordan ser det så ud med din livsstil? Hjælper den dit immunforsvar til at holde sig sundt og stærkt – eller trækker den mon i den forkerte retning? Det kan du få et fingerpeg om her i vores lille test.

