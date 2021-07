Det er vigtigt at understrege, at fiskeolie som tilskud ikke har lige så mange fordele, som hvis du spiser (fede) fisk. Det er der flere årsager til. Når du spiser fisk til aftensmad, spiser du fx ikke bøf eller frikadeller. Kød fra firbenede dyr kan øge din risiko for kræft og indeholder mere af det usunde fedt, så det er godt at få mindre såkaldt rødt kød. Dels indeholder fisk i sig selv mange andre sunde stoffer ud over fiskeolie, fx selen, jod og D-vitamin. Trods dette vil et tilskud af fiskeolie for mange betyde ekstra sundhedsgevinster. At tage tilskud må dog ikke få dig til at droppe fisk til din frokost eller aftensmad.