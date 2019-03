Stenbiderrogn – delikatessen med sæson i foråret

Hvornår er det sæson for stenbiderrogn?

Sæsonen varierer lidt fra år til år, men typisk vil du kunne købe frisk stenbiderrogn i butikkerne fra februar til april/maj.

Stenbiderrogn er æg fra stenbiderhunnen, som også kaldes for kvabso eller kulso. Stenbideren fanges normalt på lavt vand i danske farvande, men det meste af året lever den på dybt vand i det nordlige Atlanterhav samt Grønland og Canada.

Den korte, runde fisk er med sine små finner en dårlig svømmer, og derfor foretrækker den at gemme sig på en stenet havbund, hvor den med sin særlige sugekop på bugen kan ”bide” sig fast på store sten – heraf navnet stenbider.

Omkring januar forlader stenbideren sit gode skjulested og svømmer ind på lavt vand i danske farvande for at gyde. Det er her i de efterfølgende tidlige forårsmåneder, hvor bugen er fuld af rogn, at fiskerne forsøger at fange stenbideren, inden den gyder.

En stenbiderhun rummer omkring 200.000 æg og måler typisk 40-50 cm. Efter gydningen vender hun tilbage til dybere farvande, mens hannen bliver tilbage og bevogter æggene, indtil de klækker.