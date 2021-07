Collagen – bliv klog på det populære protein

Produktionen af collagen foregår ude i de enkelte celler, og processen afhænger af, om der er tale om brusk, muskel, ledbånd eller knogle. Uanset hvor det befinder sig, så er det dog sådan, at der med alderen bliver nedbrudt mere collagen, end cellerne kan nå at gendanne – allerede fra 30-års-alderen går det ned ad bakke. Når din hud begynder at rynke, leddene bliver stive, og din knoglemasse bliver mindre, skyldes det bl.a., at mængden af collagen bliver mindre.

Vi venter stadig på beviser på collagen

Med proteinets mange positive egenskaber in mente er det nemt at forstå, hvorfor vi bliver fristet til at spise hvad som helst, hvis det kan holde vores collagenniveauer i top hele livet. I teorien er det skavanker som slidgigt, knogleskørhed og sportsskader, der kan både forebygges og lindres med mere collagen. Det store spørgsmål er naturligvis, om man kan spise sig til mere collagen, og her er videnskaben stadig i gang med at finde et endeligt svar.

Når du spiser proteinet, går din krop straks i gang med at nedbryde det til mindre aminosyrer, så det kan optages via blodbanen. Herfra er det et åbent spørgsmål, om din krop bruger de aminosyrer til at bygge collagen igen eller ej. Forskning har vist, at proteinet har en høj biotilgængelighed, hvilket vil sige, at din krop faktisk optager store mængder af det, når du indtager det. For det andet har studier vist, at hvis du i en petriskål med knogleceller tilfører collagens aminosyrer, så øges produktionen af proteinet i knoglecellerne. Det er jo umiddelbart positivt, men der er lang vej fra at observere noget i et laboratorium til at kunne sige noget om, hvad der faktisk sker i kroppen. En ting ved vi dog, og det er, at det ikke skader at spise collagen – hverken ved at føje flere kilder til din kost eller snuppe et tilskud.