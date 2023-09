Kalk er knoglernes bedste ven

Kalk - hvem, hvordan og hvornår?

Hvem er det især relevant for?

Alle har brug for kalk, men omkring overgangsalderen har du et ekstra stort behov, da du mister meget knoglemasse i netop den periode. Er du gravid eller ammende, har du også et øget behov for kalk, da der ellers tærres uhensigtsmæssigt meget på din knoglemasse for at opfylde barnets behov.

Hvor meget må jeg tage?

Behovet for kalk afhænger af din alder. Den officielle anbefaling for voksne danskere over 25 år ligger på 950 mg om dagen. At spise kalk uden D-vitamin er dog lidt som at spise suppe uden en ske, da vitaminet hjælper kalken over i knoglerne. Gå efter et kalktilskud, der også indeholder vitamin D.

https://www.osteoporose-f.dk/knoglesund-hverdag/hverdagens-kost/kalk-og-d-vitamin/

Hvilke madvarer giver samme virkning?

Mejeriprodukter er en fremragende kilde til kalk. Drikker du ét glas mælk, får du næsten 300 mg, mens en enkelt skive ost giver dig 125 mg.

Spiser du slet ikke mejeriprodukter, kan du få kalk fra mørke grøntsager som grønkål og spinat samt frø, fuldkorn og kerner.

Bonusinfo! Der er lige så meget kalk i de fedtfattige mælketyper som i de fuldfede.