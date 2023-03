7 grunde til, at du skal spise æbler

Et sprødt og saftigt æble vil ikke kun gøre dine smagsløg glade. Også din krop vil takke dig for at spise æbler.

Et æble om dagen holder som bekendt doktoren for døren. Det er ikke blot en sætning, der fænger – det har også masser af sandhed i sig. Æblet indeholder nemlig, udover den delikate smag, masser af vitaminer, mineraler og kostfibre. Det ligger midt i madpyramiden sammen med frugter og bær. I Danmark er æblet er en af de frugter, vi holder mest af. Er det sødt, saftigt og har lidt bid, er det en perfekt snack at have med på farten – og en skøn ingrediens i både salater, madretter, desserter og drinks. Du kan finde lækre opskrifter med æbler fra Pink Lady® lige her. Her får du 7 gode grunde til, at du skal spise æbler. Husk at spise dem med skræl, så du får mest muligt ud af æblets gode egenskaber.

PINK LADY® Pink Lady® er et friskt og saftigt æble, som dyrkes ansvarligt i Frankrig, Italien og Spanien. Æblet, som kan købes fra november, smager sødt af honning, vanilje, rose og krydderier, og den unikke smag gør æblet perfekt til enhver anledning. Pink Lady® har med sine syv måneder på træet en længere cyklus end andre æbler, hvilket sammen med en masse arbejde og fokus på bevarelsen af miljøet fra de passionerede avlere er med til at sikre den gode kvalitet. Der er en omhyggelig produktion, høst og sortering. De frasorterede æbler bruges til madlavning, juice, kompotter, dyr eller genbrug. Derudover kommer Pink Lady® i en emballage i 100 % pap. Find mere information her.

7 grunde til, at det er godt at spise æbler 1. Æbler indeholder få kalorier Da æbler indeholder en stor mængde vand, er energiindholdet også lavt – det vil sige, at æbler indeholder meget færre kalorier end andre frugter. Du kan med andre ord spise Pink Lady®-æbler med god samvittighed. 2. Æbler er kilde til kostfibre Æbler en god kilde til vandopløselige kostfibre, som bidrager til en god bakterieflora. Kostfibre sætter derfor gang i din fordøjelse og gør dig desuden mæt. Det anbefales, at du som voksen spiser 25-35 gram kostfibre om dagen. 3. Æbler er kilde til C-vitamin Vil du gerne styrke dit immunforsvar, er Pink Lady®-æblet din ven. Det indeholder nemlig C-vitamin, hvilket kroppen bruger til blandt andet at styrke immunforsvaret, stofskiftet og nervesystemet. Desuden er C-vitamin nødvendigt, for at kroppen kan optage jern og danne bindevæv. Det er vigtigt, fordi bindevævet giver struktur til muskler, knogler, blodkar og tandkød.

4. Æbler bidrager til indtagelsen af K-vitamin Kroppen bruger K-vitamin til at størkne dit blod med, hvis du eksempelvis skærer dig eller bløder af andre årsager. Desuden danner kroppen proteiner med det, og derfor er vitamin K vigtigt for knoglerne. Du kan blandt andet få vitaminet gennem æbler, men husk, at K-vitamin er fedtopløseligt, hvilket vil sige, at vitaminet kun bliver opløst i kroppen, hvis du spiser det sammen med en smule fedt. 5. Pink Lady®-æbler kan være kilde til kalium Mineralet kalium findes naturligt i kroppen og er nødvendigt for vores normale muskel- og hjertefunktion. Kalium styrker blodomløbet, kan sænke dit blodtryk og sørger for at opretholde væskebalancen i kroppen. Afhængig af æblets størrelse, indeholder det typisk mellem 100 og 150 gram kalium. 6. Æbler kan hjælpe fordøjelsen Forskning viser, at æbler indeholder millionvis af gode bakterier, som kan give dig sunde tarme og dermed hjælpe din fordøjelse og mindske inflammation i kroppen.