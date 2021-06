Sommerens skønneste råvarer

Alting er bare lidt federe om sommeren. Vejret er lunt og lækkert (i hvert fald er chancen større), store støvler er skiftet ud med klipklapper, og humøret er højt.

Og så er der jo maden! For lige nu bugner butikker og haver af friske, sprøde og sunde råvarer, som sætter prikken over i'et og giver den perfekte feriefeeling. Er der fx noget mere sommeragtigt end en nyopgravet kartoffel med smør, søde, røde jordbær med mælk, dampede, sprøde asparges eller en vandmelon, hvor saften løber ned ad kinderne, så snart du har taget en bid? Nej vel – og det er netop disse råvarer, vi hylder i denne artikel og med god grund. For et er, at alt bare smager bedre om sommeren, når råvarerne har fået et ordentligt skud sol og varme, men derudover er sommermaden også ofte lig med mere sundhed og en lavere klimabelastning. Mange råvarer rummer nemlig flere vitaminer og antioxidanter lige nu i deres højsæson. Det gælder fx for kartofler, hvor indholdet af C-vitamin i de nyopgravede i juli er over dobbelt så højt som i en halvgammel kartoffel af samme størrelse i februar.

Og der er mere at glæde sig over. Priserne er nemlig lavest lige nu, og for mange af råvarernes vedkommende er de som sagt også særdeles klimavenlige, fordi de vokser på vores egne bredde- grader og derfor ikke skal transporteres halvvejs rundt om Jorden. Så er der vist kun tilbage at sige velbekomme – nedenfor giver vi dig tips og ideer til, hvordan du får mest ud af de suveræne sommerdelikatesser derhjemme.