Er jordbærret egentlig et bær?

... Eller er det faktisk en nød, frugt eller noget helt tredje? Du har måske hørt lange diskussioner om, at jordbær ikke er et bær. Men hvad er det så? Her gør vi det en gang for alle klart, hvordan vi skal klassificere et jordbær.

Trods navnet er jordbærret ikke et bær. Et ægte bær består nemlig af en frugtknude, som er svulmet op som eksempelvis et solbær. Jordbærret består derimod er nødder. Det er de små prikker, du kan se på jordbærret. Selve jordbærret, altså det røde, er heller ikke et bær men frugtkød, der holder på nødderne. Så faktisk kan vi hverken kalde jordbærret for et bær eller en nød. Men hvad søren skal vi så kalde det?

Den korrekte, botaniske betegnelse for et jordbær er en flerfoldssamfrugt, også kaldet en falsk frugt. Men det er et langt og kompliceret ord, hvorfor de fleste stadig kalder jordbærret for et bær.