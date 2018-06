Salat er sundere end du tror

Romainesalat – beskytter cellerne mod angreb

Kendetegn: Romainesalat har en delikat, sprød og let sødlig smag. Dens bladstruktur sørger for, at den ikke smatter så let. Den kan nemt skæres i fine tværgående skiver og håndterer varme bedre end de fleste andre salater. Strukturen gør den også velegnet som tilbehør og pynt i fx sandwichen. Og så er den især kendt som hovedingrediensen i den klassiske cæsarsalat.

Indhold: Mikromineralet mangan og klorofyl.

Effekt: Mangan er et mikromineral, som vi har brug for i meget små mængder, på trods af at det faktisk er vigtigt for, at vores krop fungerer optimalt. Mangan indgår i en lang række enzymprocesser, der sørger for, at vores krop fungerer. Det kan desuden uskadeliggøre frie radikaler, inden de når at skade cellerne.

Grønt klorofylpigment findes også i romainesalat. Klorofyl er det farvestof, der udgør det grønne i alle planter. Jo mere grøn farven er, jo mere klorofyl indeholder planten. Ud over at være leveringsdygtig i farve menes klorofylpigmenter også at have en forebyggende effekt på tarm- og leverkræftceller og beskytter formentlig også mod mange andre kroniske sygdomme.

