8 vigtige spørgsmål om slagtilfælde

Hvordan forebygger jeg slagtilfælde?

Faktisk kan 90 procent af alle slagtilfælde forebygges, så her er der virkelig noget at komme efter, viser et stort internationalt studie.

Rådene lyder: Spis sundt, dyrk motion, skru ned for røg og alkohol, og få et årligt lægetjek, hvor du får en status på, hvordan det ser ud med dit blodtryk, kolesterol og din vægt.

Herunder kan du se, hvad du skal fylde på din tallerken for at forebygge slagtilfælde bedst muligt.

Sørg også for at holde dig aktiv – motion sænker nemlig ikke bare kolesteroltallet, blodtrykket og filer løs på de overflødige kilo. Hvis ulykken alligevel skulle være ude, så viser studier, at patienter i god form typisk oplever milde former for slagtilfælde, og at de kommer sig hurtigere og bedre efterfølgende.

Danske forskere har undersøgt, hvordan de officielle kostråd hænger sammen med slagtilfælde. De konkluderer, at følger du fire eller flere af nedenstående råd, sænker du risikoen for at blive ramt af slagtilfælde.

6 kostråd mod slagtilfælde:

Spis fisk – mindst 350 g om ugen, heraf 200 g fed fisk som fx laks

Spis frugt og grønt – minimum 600 gram om dagen

Vælg fuldkorn – minimum 75 gram om dagen

Vælg magert kød og spis max. 500 g rødt eller forarbejdet kød om ugen

Spis mindre mættet fedt

Spis mindre sukker





Kilde: Hjernesagen.dk m.fl