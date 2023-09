Taljemålet er vigtigere end dit BMI

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder holder sig på et taljemål under 80 centimeter, hvor mænd bør holde sig under 94 centimeter rundt om taljen. Ved mellem 80 og 88 centimeter for kvinder, og 94 og 102 centimeter for mænd, er der let forøget risiko for at blive ramt af diabetes 2 og hjerte-kar-sygdomme. Viser taljemålet over 88 for kvinder og 102 centimeter for mænd, er risikoen markant forøget. Læs hele Sundhedsstyrrelsens vejledning her.