Meningerne er delte, også blandt fagfolk. Det bliver heller ikke lettere af, at pillerne indeholder forskellige doseringer. En god multivitaminpille uden kæmpe doser er der intet skadeligt i at tage. For nogle vil den gøre noget godt, og for andre vil den være neutral.

Du kan ikke med sikkerhed vide, om du er en af dem, den hjælper. Der er til gengæld grupper, hvor forskningen er mere klar og peger på gavnlige effekter af at tage multivitaminer. Det gælder bl.a., hvis din kost er mangelfuld. Det kan den fx være, hvis du er på kur, spiser meget ensidigt eller meget lidt.

Du kan også have gavn af multipillen, hvis du træner meget eller er gravid. Multivitaminer er nemlig først og fremmest god til at forebygge mangler. Mangler du allerede et vitamin eller mineral, er doserne i et multivitamin ofte for lave til at rette op på underskuddet. Her kan det være nødvendigt at tage et særskilt kosttilskud i en periode. Fx ekstra D-vitamin, ekstra jern eller ekstra kalk.

