TIP! Giv din vaffeldej lidt krydderi Dine vafler har kun godt af et skud krydderier. Prøv fx at komme hakkede krydderurter og lidt presset hvidløg i dejen til dine madvafler.

Det er både nemt og hurtigt at lave lækre sunde vafler, du kan spise til aftenmad. Her får du en opskrift på skønne spinatvafler med rejer og avocado. Velbekomme!

Engang var vafler noget, man primært fik serveret med syltetøj og flormelis – måske endda en kugle is. Den tid er for længst forbi. Heldigvis. For i dag er vafler også blevet en del af det salte køkken og kan således spises både morgen, middag og aften.

Du kan opgradere sundheden i dine vafler på to måder: via vaffeldejen og via din topping, og det får du masser af forslag til i artiklen her. Lyder det fristende? Jamen så lad os da få varmet vaffeljernet op og se at komme i gang. Vi hjælper dig på vej med en stribe lækre og sunde forslag.

Læs mere om sunde vafler: