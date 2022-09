Linser hører til i bælgfrugtfamilien sammen med bønner og ærter. Det betyder helt enkelt, at frøene vokser i bælge. De små tørrede frø bliver dejligt bløde og smagfulde, når de koges, og du kan nyde dem både varme og kolde.

Ud over at smage fortrinligt er linser også supersunde og rige på bl.a. proteiner og kostfibre. Et af Fødevarestyrelsens syv officielle kostråd lyder netop, at vi skal spise flere bælgfrugter i stedet for kød.