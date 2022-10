Hypothalamus modtager signaler fra blandt andet tarmen, fedtvævet og bugspytkirtlen, som fortæller, om den skal skrue op for sulten eller gøre dig opmærksom på, at du er mæt. Det lyder jo meget smart og effektivt, så hvorfor er der så mange af os, der har svært ved at spise, når vi er sultne, og stoppe igen, når vi er mætte?

Fra naturens side er vi nemlig ret gode til at registrere, hvornår vi er mætte, og ikke mindst hvornår vi er sultne. Fordi alle levende organismer er afhængige af tilførsel af energi, er vores kroppe skabt til at skaffe os mad. Derfor sidder reguleringen af vores appetit også i et af de ældste områder i hjernen: nemlig hypothalamus, som befinder sig et par centimeter bag dine øjne.

Børn er rigtig gode til det. De kan stoppe halvvejs i en mundfuld og erklære: “Jeg er mæt nu, må jeg gå ud at lege?”, og så kræver det tålmodighed og overtalelse, hvis vi skal have dem til at spise videre.

Fornemmelse eller følelse

I takt med at vi bliver ældre, begynder der at ske noget med vores sult- og mæthedsfornemmelse: Måske begynder vores forældre at lære os, at det er vigtigt at spise op, og på et tidspunkt starter vi også i børnehave og i skole, hvor der er nogle andre, der har skemalagt vores måltider for os, hvad end vi er sultne på de tidspunkter eller ej. Med andre ord lærer vi at tilsidesætte vores fornemmelse for både sult og mæthed.

Senere begynder vi måske også at associere mad med forskellige følelser: Arbejder vi meget, begynder vi måske at associere mad med en af dagens få pauser og dermed med ro, og hvis vi på et tidspunkt går på kur, begynder vi måske også at lære, at der er noget mad, der er “forbudt”, og som vi skal skamme os over, når vi spiser.

Endelig kan der også være sociale normer, der trumfer vores egen appetit: Når din kollega har bagt, er det svært at være den, der siger “nej tak” til den venlige gestus.

Der findes med andre ord et utal af mekanismer, der gør, at rigtig mange af os har svært ved at lytte til vores egen mavefornemmelse. Og det bliver ikke lettere af, at vi lever i et samfund, hvor mad næsten altid er lige ved hånden.