Spis dig til et bedre klima

Hvis du gerne vil spise klimavenligt, er den første nedslående besked, at uanset hvad du propper i munden, belaster din mad klimaet. Selv det mest uskyldige danske æble i sæson vil have udledt drivhusgasser, enten i form af energi til maskiner, emballage eller transport til butikken.

Og det er ikke småting, som belastningen fra vores madforbrug løber op i. Lægger du al den mad sammen, som en dansker får tygget sig igennem i løbet af et år, er det en større belastning for klimaet end personens samlede forbrug af el, varme, benzin og diesel. En opgørelse viser, at det samlede forbrug af fødevarer i EU skaber mellem en femtedel og en tredjedel af alle de drivhusgasser, der udledes i Europa.

Inden du kaster dig ud i en permanent klimavenlig fastekur, er der dog også en god nyhed. Du KAN nemlig gøre en forskel for klimaet via den mad, du vælger. En lige så god nyhed er, at den mad, der er bedst for klimaet, i vid udstrækning også er den mad, der er bedst for din sundhed. Og lad os bare afsløre det vigtigste med det samme: Det handler i høj grad om at spise grønt – masser af grønt.

Skal du kun gøre én ting på madfronten, skal du nemlig blive vegetar og dermed helt sige farvel til kød, som er den fødevaregruppe, der belaster klimaet mest. Vil du tage skridtet fuldt ud, er det allerbedste, du kan gøre, at blive veganer og dermed både stoppe med at spise kød og alle andre former for produkter, der kommer fra dyr, som æg, mælk, yoghurt, ost, is og honning. Animalske produkter belaster nemlig generelt klimaet i højere grad end vegetabilske. Er du ikke parat til at droppe kødet, er der andre, mindre ekstreme veje. Helt oplagt kunne du nøjes med fjerkræ og svinekød og kvitte okse- og lammekødet, der har den højeste klimapåvirkning. Eller blive flexitar og altså have en eller flere kødfrie dage om ugen.