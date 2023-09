Der findes ingen officiel definition af, hvad et hurtigt vægttab egentlig er. I forskningen kigger man typisk på, hvor stor en andel af sin oprindelige kropsvægt, man har tabt – og ikke hvor mange kilo. I et af de nyere studier i effekten af hhv. "langsomt" og "hurtigt" vægttab, skulle dem, der tabte sig hurtigt, tabe mindst 5 % af deres kropsvægt på 5 uger, mens dem, der skulle tabe sig langsomt kunne bruge 15 uger på samme opgave. For en person på 90 kg, ville det svare til, at vedkommende skulle tabe sig mindst 900 gram om ugen for at være i gruppe "hurtigt vægttab", mens vedkommende kunne nøjes med at tabe sig 300 gram i den langsomme gruppe.

En lidt nemmere rettesnor er, at der for de fleste, vil være tale om et hurtigt vægttab, når man taber sig mindst 750 gram om ugen. Et uofficielt bud på vægttabs-tempo kunne se sådan her ud: