Gangprogram med lydguide: Gå dig til et vægttab på 10 uger

Her er et gangprogram med intervalgang til dig, der gerne vil bruge gang som motionsform. Dit mål kan være at tabe dig, at komme i bedre form eller blot at gøre noget godt for din krop og dit sind. Gangprogrammet er for alle, og det kræve ikke andet, end at du har mod på at gå regelmæssigt.

Programmet varer i 10 uger og består af intervalgang fordelt på tre ugentlige ture, der varer mellem 15-30 min. De tre ture på en uge er ens opbygget, men ændrer sig fra uge til uge for at sikre, at du får et effektivt program.

Du får lydfiler til alle de tre ugentlige ture, som fortæller dig, hvordan du skal gå og i hvilke tempi, så du ikke skal holde øje med tiden.

De andre af ugens dage skal du gerne gå 10.000 skridt fordelt over dagen for at opnå de bedste resultater – det er dog fint med en ugentlig dag, hvor du hverken følger en af gangprogrammets ture eller når op på 10.000 skridt.

Nedenfor er selve programmet inkl. links til lydfiler. Du kan også lytte til lydfilerne i vores app. Du finder en guide til brug af lydfilerne nederst i artiklen.