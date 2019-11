1. Er det smart at spise mellem måltiderne - og hvorfor?

Det er ikke en naturlov, at du skal spise mellemmåltider. Men de ernæringsmæssige fordele står nærmest i kø, og vi tør godt konkludere, at de fleste vil have gavn af ét til flere sunde mellemmåltider i løbet af en dag. Et mellemmåltid på rette tid er en effektiv brobygger mellem to hovedmåltider. Det sikrer, at din energi forbliver høj, og at din trang til søde sager holdes nede. Er du ofte hundesulten til frokost og kommer til at forspise dig, så du føler dig proppet og døsig efter måltidet, vil lidt mad mellem morgenmad og frokost være guld værd. Det samme gælder, hvis du sidst på eftermiddagen har svært ved at holde dig fra usunde snacks eller ender med at spise en kæmpe portion aftensmad, der sluger al din energi.

Jo flere måltider du fordeler dagens næringsstoffer over, jo lettere er det at indtage en sund og varieret kost. Fx er det til mellemmåltiderne, at mange spiser frugt og nødder, som ikke er lige så oplagte at flette ind i de tre hovedmåltider. Træner du efter fyraften, giver et sundt mellemmåltid om eftermiddagen dig brændstof til træningen og den efterfølgende restitution.