Test dig selv: Hvordan tackler du dine bekymringer?

Bruger du meget tid på bekymre dig over, om du er god nok. Fx som veninde, som mor og partner? Vi kan bekymre os om alverdens ting, og mens nogle har let ved ikke at dvæle ved de negative tanker, så føler andre sig spundet ind i et negativt tankemønster, der kan tappe dem helt for energi. Det gode er, at du kan lære at give bekymringerne mindre plads. Tag testen, og se om du styrer dine bekymringer, eller om de måske har et lidt for godt tag i dig.