I spørgeskemaet blev deltagerne bedt om at give 0 eller 1 point ud fra fem søvnparametre. De, der fik alle fem point, høstede det maksimale antal ekstra leveår.

Parametrene var: 1) 7-8 timers søvn hver nat; 2) svært ved at falde i søvn max. to dage om ugen; 3) afbrudt søvn max. to gange om ugen; 4) ingen brug af sovemedicin og 5) føle sig veludhvilet mindst fem dage om ugen.

Forskerne har ikke kunnet finde en forklaring på forskellen mellem mænd og kvinder, ligesom de heller ikke med sikkerhed kan fastslå, at god søvn er den direkte årsag til de ekstra leveår.

Ikke desto mindre findes der solid videnskabelig dokumentation for, at søvn spiller en vigtig rolle for mange af kroppens livsvigtige processer.

Kilde: American College of Cardiology