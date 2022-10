Kan en powernap ødelægge min nattesøvn?

Ja, det kan den godt. Især hvis du i forvejen har svært ved at falde i søvn eller har tendens til at vågne midt om natten. Søvn er bl.a. styret af det, som eksperterne kalder søvnpres. Det vil sige den naturlige træthed, som du opbygger hen over de vågne timer.

Hvis du sover midt på dagen, æder du af dit søvnpres og kan få (endnu) sværere ved at falde i søvn, når du kommer i seng.

Derfor fraråder eksperterne helt, at du sover i løbet af dagen, hvis du har søvnproblemer.

Har du ikke problemer med at sove om natten, er der til gengæld videnskabelig evidens for, at en powernap midt på dagen giver ny energi.

Din fysiologiske døgnrytme tager et dyk midt på dagen, og derfor bliver vi ofte trætte, når eftermiddagen begynder. Oplever du det, vil en lur på 20-25 min. mellem kl. 13 og 16 muligvis styrke din koncentration, opmærksomhed og evne til at fokusere.

I det hele taget kan en lur gavne dig, hvis du altså ikke i forvejen har problemer med at sove, men måske bare kommer for sent i seng og dermed ikke får de 7-9 timers søvn om natten, som eksperterne anbefaler.