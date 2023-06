Hvor længe kan man holde sig vågen?

11 døgn og 25 minutter er officielt det længste, et menneske har holdt sig vågen. Bag rekorden står amerikaneren Randy Gardner, der gennemførte sit forsøg som 17-årig i forbindelse med et skoleprojekt, der blev overvåget af søvnforskere. Gardner begyndte sit rekordforsøg den 28. december 1963, og han afsluttede det ved at falde i søvn den 8. januar 1964.

Undervejs i forsøget oplevede han, at hans syn blev svækket, at han havde svært ved at formulere sig, fik problemer med koncentrationen og blev humørsyg og irritabel. Senere begyndte hukommelsen at svigte, og han fik sære og uhyggelige hallucinationer.

Gardner fik heldigvis ikke nogen varige skader af sit eksperiment. Alligevel vil søvnforskere i dag fraråde ethvert lignende forsøg, og Guinness Rekordbog optager ikke længere denne type rekorder.

Årsagen er tusindvis af videnskabelige undersøgelser, som viser, at søvnmangel er altødelæggende for vores helbred. På kort sigt svækker søvnmangel bl.a. vores koncentrationsevne og årvågenhed, og på længere sigt øges risikoen for en række lidelser.