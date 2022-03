Lukkede butikker og restauranter, aflyste koncerter, selvisolation og hjemsendte skolebørn. Aldrig har vores samfund været så meget lukket ned som under de seneste års coronakrise. Vi har alle været meget igennem, men én ting har hele tiden været et lyspunkt i en ellers sur tid. Én ting holder aldrig nogensinde lukket: Naturen.

Heldigvis, for siden pandemien tog fart, har en række undersøgelser vist, at vi i langt højere grad myldrer ud i det fri. Og det er ikke kun trangen til at bevæge os, der får os ud til skov og strand. Det er i lige så høj grad det mentale frirum, der lokker. At slappe af og få ro i hovedet.

Og det virker! Ret så effektivt endda, for mange års forskning peger på, at naturen er ren medicin for nutidens pressede hjerner. Selv ganske kort tid i naturlige omgivelser er nok til at fylde nyt brændstof på hjernen. Du opnår altså en umiddelbar afstressende effekt, som løfter humøret, giver energi og gør dig bedre til at modstå hverdagspres.

Vær indstillet på naturen

De positive effekter afhænger dog i høj grad af, om du formår at være til stede i naturen, Sådan lyder det fra hjerneforsker Kjeld Fredens, som holder foredrag om naturen og dens effekt på vores mentale sundhed. Et af hans vigtigste budskaber er netop, at vi ikke bare kan gå ud i det grønne og straks forvente en række gevinster. Hvis vi virkelig vil have noget ud af naturen, skal vi være indstillet på den og have en lydhørhed over for den.

“Den største gevinst ved naturen ligger på det følelsesmæssige plan, nemlig følelsen af ærefrygt. Det oplever vi fx, når vi står højt oppe og kigger ud over landskabet og pludselig får følelsen af, at der er noget, der er større end os selv. Den følelse skaber en selvforglemmelse, og det er lige præcis det, vi skal have fat på i naturen: At glemme os selv og være åbne over for, hvad der sker omkring os. Så er det, vi kan se en påvirkning på kroppen,” forklarer han.

Det kan dog være en udfordring at slå hjernen fra og blot være i nuet. Derfor får du her en række tips, som hjælper dig godt på vej.