Lad os være ærlige – de færreste af os er John Travolta på et dansegulv. Ofte svinger ben og arme fuldstændig ude af takt, mens vi famler efter rytmen. Men det gør ikke spor, så længe vi danser for at have det sjovt og komme i bedre form.

Dans giver os muligheden for at grine af os selv og smitte andre med et smil.