Guide: Kend dine fitness-maskiner

Pull-up

Har du altid drømt om at kunne lave en kropshævning, er det her maskinen for dig. Den giver dig nemlig et hjælpende skub op, så du kan få den seje følelse af at flyve forbi stangen, mens musklerne i ryggen, skuldrene og biceps spænder til. Du kan bruge maskinen til både pull-ups og chin-ups. Forskellen er blot, om du tager henholdsvis et bredt overhåndsgreb eller et lidt smallere under­håndsgreb. Chin-ups er lidt lettere, så dem kan du starte med.

