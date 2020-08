Hvilket håndtag skal min kettlebell have?

Mange af de billige kettlebells er lavet i groft støbejern og kan derfor være ru at holde på.

Vil du undgå hård hud i hænderne, så tjek, at håndtaget er afrundet og glat og behageligt at holde på. Det skal dog heller ikke være for glat, så du mister grebet.

Vær også opmærksom på, at håndtaget ikke er for tyndt, så du kommer til at nive dig selv.

Netop på grund af håndtaget bør du også tænke dig om, før du nethandler dig til et sæt kettlebells. Det kan være svært at teste på forhånd – og dyrt at returnere kettlebells, der vejer 20-30 kilo.