1. Twisted slamball

Stå med fødderne i skulderbreddes afstand. Løft bolden op over hovedet, og kast den hårdt ned i gulvet ved siden af din ene fod. Sænk dig ned i squat, og grib bolden, når den bouncer op. Rejs dig, løft bolden over hovedet, og smæk den i gulvet på den modsatte side. Forsøg at holde et jævnt tempo gennem hele bevægelsen.