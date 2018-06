3. Mountain climbers

Stå med begge fødder i stropperne og hænderne i gulvet lige under skuldrene, så du står i planke på strakte arme. Træk venstre knæ op mod venstre albue, og kør benet tilbage igen, inden du gentager samme bevægelse med højre ben. Fortsæt skiftevis med højre og venstre ben, og fokusér på at holde overkroppen strakt og spændt gennem hele øvelsen. Her er det vigtigste ikke tempoet, men at udføre øvelsen korrekt.

Sværere: Lav en push-up efter hver fjerde bevægelse med benene.

Lav en push-up efter hver fjerde bevægelse med benene. Lettere: Hold planken så lang tid, du kan, uden at trække knæene op.

