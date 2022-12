Kan du heller ikke få kernerne ud? Vi hjælper dig her!

Granatæbler indeholder sunde stoffer som folat, C-vitamin og kalium samt antioxidanter. Er det sundhed, du går efter, kan du dog finde disse stoffer i langt højere mængder i mange andre frugter og grøntsager.

Du skal først og fremmest spise granatæbler for smagens skyld, for de knasende røde kerner er med deres sødme og syrlighed geniale til at få grøntsager som grønkål, rosenkål og broccoli til at glide ned. På den måde kan du altså bruge granatæbler til at få flere sunde grøntsager indenbords. Modsat andet salatfyld som feta, brødcroutoner og saltristede nødder kan granatæbler prale af et ganske lavt kalorieindhold.

Et andet godt argument for at spise granatæbler er, at de med deres flotte og røde farve pynter på enhver ret. Og den effekt skal man bestemt heller ikke undervurdere.