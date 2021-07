FALSK, MEN...

Grundlæggende er der tale om mættet fedt af den type, som sundhedsmyndighederne anbefaler dig at holde igen med. Vil du overholde anbefalingerne om, at max. 10 pct. af dagens kalorier stammer fra mættet fedt, gør du derfor klogt i at vælge oste med lavt fedtindhold. Alligevel knytter der sig et lille “men” til opfordringen, for et stort antal undersøgelser viser, at ostens fedt ikke er usundt på samme måde som mættet fedt fra fx smør og flæskekød. Modsat de to sidstnævnte, der kan forværre dit kolesteroltal, er osten neutral. Årsagen menes at være den fermentering, som finder sted under osteproduktionen.