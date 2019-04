5 grunde til, at et aktivitetsur revolutionerer din sundhed

Forbinder du et aktivitetsur med noget, som en toptrimmet atlet kigger på, mens hun spurter af sted i sand gazellefart? Så tænk om igen! For aktivitetsure kommer i mange varianter og kan et hav af forskellige ting – som de mange forskellige kaldenavne også antyder.

Mange aktivitetsure kan både måle hastighed, distance, rute og tempo under din træning, samtidig med at du også får at vide, hvor hårdt dit hjerte arbejder, og hvilken puls du har trænet med. På sundhedsfronten tilbyder aktiviteturene en lang række funktioner, som bl.a. kan sige noget om dit stressniveau og kvaliteten af din søvn. Alt sammen kan hjælpe dig til at blive opmærksom på, hvordan du har det – og til at tage hånd om de steder, hvor det kunne se bedre ud.

Flere og flere bliver da også fristet til at prøve et aktivitetsur eller aktivitetarmbånd af. Og forskning viser, at de fleste bliver bidt af det, når det først sidder på armen. Otte ud af ti, der begynder at gå med et aktivitetstur, går nemlig også med det efter et halvt år, viser en amerikansk undersøgelse fra 2017.

Et aktivitetsur kan altså ikke bare være et godt redskab til at komme i gang med en sundere livsstil – også på den lange bane kan det holde dig til ilden.

Her guider vi dig til, hvordan du vælger og bruger et aktivitetsur, så du får mest muligt ud af det.