Snorken er lyden af vibrationer i svælget. Vibrationerne opstår, når pladsen i svælget bliver for lille, for så begynder det bløde væv i den bagerste del af ganen og drøblen at bevæge sig i hvirvelstrømninger.

2 Hvad skyldes snorken?



Snorken skyldes, at pladsen i svælget er snæver. Det får den bagerste del af ganen og drøblen til at vibrere – og det er dér, lyden har sin oprindelse.

På samme måde kan sovemedicin eller andet afslappende medicin også have den bivirkning, at det får os til at snorke.

En anden grund kan være indtag af alkohol . Du har måske selv oplevet, at du eller din partner snorker ekstra meget efter en god fest. Når du har drukket, slapper dine muskler i svælget nemlig af, og det gør, at de fylder mere, og på den måde lukker mere af for luften.

En almindelig grund til snorken er overvægt, for når du vejer lige rigeligt, kan du både have fedtvæv på den ydre del af halsen og inde i svælget, særligt ved tungens rod. Det betyder, at der er mindre plads til luften, og så har vi balladen.

Du kan selv gøre en række ting for at reducere snorken. Det er ikke til at sige, hvilke ting, der vil hjælpe lige netop dig, men de følgende tips er nogle af de mest effektive:

4 Hvilke hjælpemidler virker mod snorken?



Når du eller din sovemakker gennemtrawler nettet for hjælpemidler i håbet om en fredelig søvn, kan I støde på mange forskellige remedier. Det gælder for dem alle, at der ikke er nogen garanti for, at de virker. Desværre. Forskellige ting virker for forskellige mennesker.

Ørepropper mod snorken

Ørepropperne må vist siges at være en klassiker indenfor snorkeregimet. Det største problem ved snorken er, at en eventuel partner får afbrudt sin søvn af larmen.

Derfor er et effektivt middel: ørepropper. Der findes et hav af varianter – dem af skum, dem af voks og dem af silikone, alt efter hvor meget lyd, du ønsker at lukke ude.

Snorkeskinne eller bideskinne

Din tandlæge kan muligvis hjælpe dig med din snorken ved at lave en såkaldt snorkeskinne – også kaldet en bideskinne.

Skinnen laves efter aftryk af dine tænder, og når du bider ned i den, trækker den din underkæbe frem. På den måde skabes der bedre plads til luftgennemstrømning, og det vil i nogle tilfælde kunne reducere snorken.

Tennisbold mod snorken

For mange kan det at sove på ryggen udløse snorken, fordi tungen da falder helt tilbage og spærrer for luftgennemtrængning. Derfor lyder et gammelt råd, at du kan sy en tennisbold i ryggen af din pyjamas.

Ja, du læste rigtigt. Selvom det lyder sært, kan det være et effektivt hjælpemiddel. Selvom snorkeren lægger sig til at sove på siden, oplever de fleste alligevel at rykke sig rundt i søvnen. Men sidder der en tennisbold i ryggen, undgår man den rokade.

Snorkeplaster

Det er også muligt at erhverve sig plastre mod snorken. De skulle eftersigende åbne næsen og gøre det lettere at trække vejret, så der bliver mindre af den modstand, der kan skabe snorken.

Næseklemme

På samme måde som snorkeplasteret skulle åbne næsen udefra – er det næseklemmens påstand, at den kan åbne næsen indefra og på den måde skabe bedre kår for en lydløs vejrtrækning.

Et separat soveværelse

Hvis ørepropper og andre anskaffelser fejler, er der ét tip, der med garanti kan hjælpe – og det er, at snorkeren og sovemakkeren ikke sover sammen.

Det kan virke trist og ensomt, hvis man er vant til at sove sammen, så en løsning kan være at dele ugen op i dage, man deler seng, og dage, hvor man ikke gør.

På den måde kan den pårørende finde ro i, at der vil være dage, hvor søvnen er garanteret ikke at blive afbrudt af snorken. Andre dage kan man så fortsat prøve sig frem med ørepropper, snorkeskinner og de ting, de ellers har vist sig at hjælpe på larmen.