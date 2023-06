1. Træn ved 50-70 % af din max.-puls

Når du træner LISS, gælder det ikke om at makse helt ud, men om at træne med lav til moderat intensitet. Pulsen skal op, men ikke så højt, at du bliver fuldstændig stakåndet og er ved at dø.

Tommelfingerreglen lyder, at pulsen skal ligge på 50-70 % af sit maksimale niveau. Max.-pulsen er det antal gange, dit hjerte højst kan slå i minuttet. Er din max.-puls 170, skal din puls altså op på ­90-120 slag i minuttet under en omgang LISS-træning.

Træn med pulsur, hvis du vil være helt sikker på, at du ligger, hvor du skal. Alternativt kan du lytte til din krop. Forestil dig, at den er et batteri med en max.-kapacitet på 100. Når du træner LISS, skal du føle, at du bruger ca. 50-70 % af dit batteri, så du hele tiden har lidt tilbage.

2. Hold tempoet stabilt

Når du har fundet den rette puls, gælder det om at holde den stabil under hele træningen. Med LISS er kunsten at finde et jævnt niveau, du kan holde fra start til slut. Også selvom du skulle blive fristet til at sætte mere tempo på. Med LISS kommer du aldrig derop, hvor du føler, at du ikke kan mere, men du holder heller ikke pauser.