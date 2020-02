Må man drikke alkohol efter en hjernerystelse?

Det er en god idé at være forsigtig med at indtage alkohol efter en hjernerystelse.

Din hjerne er sat ude af balance og arbejder allerede på højtryk for at kompensere for skaden. Derfor oplever mange, at alkoholen kan påvirke kraftigere eller anderledes end den plejer.

Derudover har din hjerne ikke godt af større mængder alkohol, for at opnå den bedste helingsprocess. Anbefalingen er derfor også, at du holder dig helt væk fra alkohol.