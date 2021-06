Både strålebehandling i forbindelse med kræft og visse kalciumblokkere mod forhøjet blodtryk kan give hævelser i benene. Skyldes væskeansamlingerne noget medicin, vil der som regel være god mulighed for at prøve et andet medikament, der ikke udløser samme bivirkninger.

Rigtigt mange gravide oplever, at benene nærmest vokser sammen med maven. Det skyldes som regel, at den ekstra vægt lægger pres på blodårerne til benene. Det besværer blodomløbet, hvilket kan give væske i bentøjet. Vær opmærksom på, at pludseligt hævede ben efter 20. graviditetsuge også kan være et symptom på svangerskabsforgiftning, og så skal du reagere.

Hævede ben er et tilbagevendende problem for nogle kvinder med præmenstruelt syndrom. Som regel vil du opleve, at din krop – det er nemlig ikke nødvendigvis kun dine ben – hæver op, før du får din menstruation, og falder ned igen i løbet af menstruationen. Man ved ikke, hvorfor nogle kvinders cyklus giver væskeansamlinger, men det skyldes sandsynligvis de skiftende hormonniveauer.

Har du åreknuder, skyldes det sikkert, at dine veneklapper svigter. Veneklapper findes i dine vener og kan beskrives som små låger, der kun kan åbne én vej – opad. Klapperne er en del af din venepumpe, der sørger for at sende afiltet blod fra dine ben tilbage til hjertet. Hvis veneklapperne ikke fungerer, ophobes der for meget blod i dine vener. Dette kan få venen til at udvide og sno sig, hvilket kan føre til åreknuder og hævede ben.

Særligt ældre kan opleve, at deres ben hæver op, når deres hjertes pumpefunktion forringes. Hævelsen kommer af, at blodet “strander” for længe og giver væske i benene. Er der tale om hjertesvigt, vil de hævede ben ofte være ledsaget af træthed, forringet kondition, hoste og åndedrætsbesvær.

Kort beskrevet er venepumpen et system, der modarbejder tyngdekraften og fører blod tilbage fra benene og op til hjertet. Lange flyrejser, længere tid i sygesengen eller et job, hvor du fx står meget stille, kan forstyrre din venepumpe.

Betændelse i huden kan få det ramte ben til at hæve op. Som regel vil det samtidig blive rødt og ømt. I reglen vil betændelsen have fundet vej ind i huden gennem et sår, men det er ikke altid muligt at lokalisere indgangsporten. En betændelse i huden kan behandles med antibiotika.

Blodprop i en vene: Denne type er den mest almindelige. Risikoen for en blodprop i venerne stiger, hvis du har været inaktiv længe – fx ligget syg eller siddet på et fly – ligesom kvinder, der tager p-piller også har en let øget risiko. En blodprop i benets vene kan være livsfarlig, fordi den kan vandre op i lungen og potentielt blive dødelig. Søg læge, hvis du oplever nogle af de følgende symptomer:

Sådan slipper du af med væsken

Dyrk motion

Regelmæssig motion er et af de bedste tiltag, du kan kaste dig over for at forebygge hævede ben. Du får nemlig aktiveret venepumpen og dermed sat godt gang i blodomløbet, når du motionerer. Motion er også med til at forebygge både forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme og overvægt, hvilket også vil gavne venerne. Særlig godt er motion, hvor du aktivt bruger dine ben, fødder og ankler, fx løb, cykling, badminton og gang – eller hvad med at finde sjippetovet frem?

Brug kompressionsstrømper

Til både lange flyveture, og hvis du har åreknuder, kan kompressionsstrømper måske hjælpe dig. I sundhedssystemet benyttes kompressionsbehandling til netop at forhindre ophobning af væske. Her lægges en stram bandage, hvilket øger blodgennemstrømningen og sænker trykket i venerne. Det er denne behandling, du kan prøve at efterligne med medicinske kompressionsstrømper.

Variér din arbejdsstilling

Hvis du har et arbejde, hvor du enten sidder ned eller står op hovedparten af tiden, er det vigtigt at forsøge at variere stillingen og få aktiveret din venepumpe.

Står du meget op, så se , om du kan snige dig til at sidde, eller sørg for at gå runder, når du har mulighed for det.

, om du kan snige dig til at sidde, eller sørg for at gå runder, når du har mulighed for det. Sidder du meget ned, så hent din kaffe ved den fjerneste kaffeautomat, brug dit hæve-sænke-bord, og sørg for at sidde og vippe lidt med fødderne under skrivebordet. Når du sidder, så undgå at gøre det med krydsede ben.

