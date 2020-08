Din sundhed afhænger i høj grad af, om du får bevæget dig nok. Du skal helst være fysisk aktiv en halv time om dagen .

To gange om ugen skal pulsen op, så du har svært ved at tale. Sådan lyder anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

Når det er sagt, så regnes fysisk aktivitet for alle former for bevægelse , der sætter energiomsætningen i vejret. Det gør løbeturen eller en gang styrketræning i fitnesscentret selvfølgelig.

Men det tæller også, når du fx cykler til arbejde, gør rent derhjemme eller lufter hund eller børn. Bare du får bevæget dig hver dag.



Gør du det, kan du til gengæld glæde dig over, at du forebygger en lang række sygdomme og styrker din sundhed . Det kan gøre forskellen på, at du ikke bare lever længe, men også lever godt.





Tag testen, og få en indikation af, om du er aktiv nok – og hvad du i så fald kan gøre for at blive det.