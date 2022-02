Der findes forskellige behandlingsformer til åreknuder afhængig af de enkelte tilfælde.

Behandling af åreknuder med skleroterapi

En kemisk behandling, som er egnet til at fjerne de fleste åreknuder. Du kan få skleroterapi både i offentligt og privat regi. En skumlignende væske sprøjtes ind i den syge vene og får den til at falde sammen. Venen bliver gradvist til arvæv, der absorberes af kroppen. Det tager ca. 2-6 måneder. Indgrebet varer under en time og foregår ved lokalbedøvelse. Du kan tage hjem samme dag, og efter en enkelt sygedag er du klar til hverdagen.

Behandling af åreknuder med laserbehandling

De fleste åreknuder kan fjernes med endovenøs laserbehandling. Det er en nyere behandlingsform, som sparer dig for en åben kirurgisk operation, der altid vil medføre flere risici. Laserbehandling udføres på offentlige hospitaler og på private klinikker. En sonde føres ind i den åreknuderamte vene. Varmen fra sonden ødelægger venen indefra og får den til at klappe sammen. Indgrebet varer en halv til en hel time og foregår ved lokalbedøvelse. Du kan tage hjem samme dag, og efter en enkelt sygedag er du restitueret.

Behandling af åreknuder med kirurgisk stripning

Den kirurgiske metode stripning bruges kun i sværere tilfælde, hvor både laser- og skumbehandling er utilstrækkeligt. Gennem et snit ved lysken og på indersiden af knæet trækkes den udposede vene ud. Det foregår på offentlige hospitaler og i fuld narkose. Bemærk, at der er risiko for infektion, blødning og nerveskader forbundet med indgrebet. Det rammer dog kun under én procent af de opererede.