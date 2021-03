5 facts om gurkemeje og og dit helbred

5 facts om gurkemeje og dit helbred

Gurkemeje indeholder omkring 2 % af det gule farvepigment curcumin. Det er netop dette specielle mikroskopiske pigment, der giver dig grund til at skrue op for mængden af gurkemeje i din kost. Det er nemlig supersundt for dig.





Gurkemeje og din hud

Gurkemeje har en fantastisk antibakteriel effekt. Forsøg har vist, at gurkemeje kan forbedre bestemte hudlidelser, herunder akne og eksem. Forskere mener, at dette skyldes curcumins antioxidative effekt. Curcumin angriber nemlig de små farlige stoffer, der findes frit i kroppen, før de kan nå at angribe kroppens egne celler. Der er dog brug for mere systematisk forskning for at kunne sige noget omkring dosis og præcis effekt.





Gurkemeje og dit immunforsvar

Er dit immunforsvar svækket eller nedbrudt, er du mere udsat for sygdomme. Dette kan lede til og/eller skyldes øget inflammation i kroppen, som kan være ganske belastende. Undersøgelser viser imidlertid, at curcumin (farvepigmentet i gurkemeje) muligvis kan nedsætte og regulere mængden af pro-inflammatoriske stoffer – altså de stoffer, der normalt øger inflammation i kroppen. Ved at skabe balance blandt disse stoffer er curcumin muligvis med til at forebygge sygdom.