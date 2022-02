Dyrker du meget styrketræning eller har meget stillestidende arbejde? Så er du i risikozonen for iskias-smerter. Det kan mærkes i lænd, balle og baglår - og give en snurrene fornemmelse i benet. Det er en god idé at søge læge, hvis det er noget, du kan genkende - men med massage og strækøvelser kan du selv sørge for, at smerterne lindres og ikke så let kommer igen.

Snurrer det i benet, og har du smerter i ballen og i baglåret? Så er din iskiasnerve måske kommet i klemme - og du er blevet ramt af iskias-smerter. Her kan du blive klogere på, hvad iskiasnerven er, hvordan smerterne kan behandles - og hvilke øvelser du kan lave for at forebygge skaden.

1 Hvad er iskiasnerven og hvor sidder den?



Iskias er navnet på kroppens to længste nerver, som er på tykkelse med en lillefinger. De udspringer af rygsøjlen i lænden og løber ned i hvert sit ben, hvor de er ansvarlige for følesansen og bevægelsen af musklerne. Iskias-smerter skyldes i 90 procent af tilfældene, at en af nerverne kommer i klemme eller generes ved en diskusprolaps, på grund af slidgigt, inflammation eller ved overbelastning af ryggen. I omkring 10 procent af tilfældene er årsagen, at nerven bliver klemt af den pæreformede ballemuskel. Tip: Tryk på punkterne for at læse mere Iskiasnerven Her løber iskiasnerven. Det er kroppens længste nerve, og den findes i både venstre og højre ben. Iskias-smerter Iskias-smerterne kan mærkes i det røde område. Andre symptomer kan være svaghed eller en snurrende fornemmelse i benet.

2 Symptomer – hvordan føles iskias-smerter?



Iskias-smerter kan føles meget forskelligt, fordi der er flere mulige årsager til smerterne. De udspringer som regel fra lænden og ballen, men trækker ofte helt ned til læggen og ud i foden og tæerne. Ud over de egentlige smerter oplever mange svaghed og en snurrende fornemmelse i benet. Der løber en iskiasnerve i begge sider af kroppen, og derfor er iskias-smerterne oftest begrænset til ét ben ad gangen.

3 Hvordan opstår iskias-smerterne?



Kontaktsport på konkurrenceniveau gør dig særligt udsat for diskusprolaps, som kan føre til iskias-smerter, og det samme er tilfældet, hvis du dyrker meget styrketræning. Omvendt øger stillesiddende arbejde og mange timer bag rattet i din bil også risikoen for diskusprolaps, så det gælder om at finde en god balance. Andre sportsgrene som løb og cykling eller bare en rask gåtur kan også give iskias-smerter, fordi det belaster den pæreformede ballemuskel, så den bliver hård og klemmer på den store nerve.

4 Hvad kan jeg selv gøre ved iskias-smerter?



Ved iskias-smerter er det en god idé at søge læge, men med massage og strækøvelser kan du selv sørge for, at smerterne lindres og ikke så let kommer igen.

Iskias-smerter uge 1: Smertelindring med massage Bed din kæreste eller en professionel om at give dig en omgang dyb massage af lænden, ballen og baglåret for at lette trykket på iskiasnerven. Massage kan også gøre musklerne mere smidige, så du mindsker risikoen for tilbagefald. Find tips til gode massageteknikker her.

Iskias-smerter uge 1 til 3: Strækøvelser Sid på kanten af en stol, og placér benet fra den syge side af kroppen på dit andet lår, så anklen hviler på knæet. Læn dig så fremover med rank ryg, og sid sådan et minuts tid, mens du mærker strækket i ballen. Lav øvelsen flere gange om dagen, og fortsæt gerne, efter smerterne er gået væk.

Iskias-smerter uge 4 til 12: Genoptræning Hold igen med dit normale træningsprogram, mens smerterne står på. Tre uger efter smerternes ophør kan du langsomt begynde at træne igen, men pas på med at gå for hurtigt frem, og vær især forsigtig med øvelser, der belaster ryggen.

5 Hvad kan jeg træne, hvis jeg er ramt af iskias-smerter?



Så længe du har smerter, bør du vælge en sportsgren, der skåner ryggen mest muligt og ikke kræver så meget af dine benmuskler, hvor smerterne sidder. Se de bedste og de værste træningsformer her.

Tæningsformer – Fra BEDST til VÆRST med iskias-smerter BEDST PILATES

Lav øvelserne med meget lav intensitet, så ryggen og benene skånes mest muligt. SVØMNING

Det er ikke en bærende sportsgren, så ryggen og benene belastes meget lidt, samtidig med at pulsen kommer i vejret.

Se her, hvordan du kommer i gang med svømmetræningen STYRKETRÆNING

Vælg de øvelser, som ikke gør dine smerter værre, fx overkrop og arme. GANG

Er skånsom over for ryg og ben og let at tilpasse, så du ikke bliver overbelastet.

Sådan får du det optimale ud af gåturen CYKLING

Kraftoverførslen fra benene kan nemt forplante sig til ryggen, så dine iskias-nerver belastes. LØB

Ryggen udsættes for stød, som kan genere iskiasnerven yderligere. KONTAKTSPORT

Nærkontakten med dine modstandere kan være hård ved ryggen, så hold dig fra al kontaktsport. VÆRST KAJAK

Siddestillingen presser iskias-nerverne sammen, så der kan opstå inflammation, og det kan i sig selv føre til iskias-smerter.

Hvorfor er pilates godt mod iskias-smerter? Et hav af øvelser mod iskias-smerter: Der er masser af øvelser at vælge imellem, så du kan altid finde en, der tager hensyn til dine smerter.

Ryggen styrkes skånsomt : Pilates træner mange coremuskler, som stabiliserer ryggen og både forebygger og lindrer iskias-smerter.

Sådan skal du træne: Udfør øvelserne i langsomme, glidende og kontrollerede bevægelser, så du nemt kan holde igen, så snart det gør ondt. LÆS OGSÅ: Hvad kan man træne, når man har hold i nakken?

6 Behandling – hvad kan eksperten gøre ved iskias-smerter?



Hvis smerterne varer mere end nogle dage og forhindrer dig i almindelig aktivitet, er det en god idé at få din læge til at stille en diagnose. Først når diagnosen er stillet, kan hun ordinere den rigtige behandling og eventuelt sende dig videre til en kiropraktor eller fysioterapeut. Hvis årsagen er en diskusprolaps, kan operation komme på tale, mens inflammationsdæmpende midler, dvs. gigtmedicin, er en løsning, hvis iskias-nerven er betændt. LÆS OGSÅ: Sådan behandler du en fibersprængning

7 Øvelser mod iskias-smerter

Det er altid en god idé at søge læge, hvis du oplever iskias-smerter. Men med forskellige strækøvelser kan du selv sørge for, at smerterne lindres og ikke så let kommer igen. Udfør gerne øvelserne dagligt – og juster efter behov. Du kan godt forvente at opleve ømhed i musklerne efter øvelserne. Det bør aftage, men bliver det kraftigere skal antallet af gentagelser og tempo eventuelt justeres. Det kan være en god idé at kombinere øvelserne med let fysisk aktivitet.

Øvelse 1: Udstræk af ballen Læg på ryggen med bøjet ben og fødderne i gulvet.

Tag benet du oplever smerter i og placér det, så anklen hviler på det modsatte knæ.

Hold fast med begge arme omkring låret på benet uden smerte.

Træk bene mod brystet til du mærker et stræk i ballen på modsatte ben. Pas på, at du ikke overstrækker ballen.

Bliv i strækket i 20-30 sekunder. Øvelse 2: Rygliggende benstræk Læg dig på ryggen. Sæt begge fødder i gulvet.

Tag fat i knæhasen med begge arme i benet med smerter, og træk det mod brystet.

Stræk benet så godt du kan. Hold strækket 2-3 sekunder og bøj langsomt knæet tilbage igen.

Gentag bevægelsen 10 gange. Det er vigtigt, at det kun er knæet du bevæger og at du hele tiden har dit hoved i gulvet under øvelsen. Øvelse 3: Bækkenløft Læg dig på ryggen med bøjede ben og fødderne i gulvet. De skal være placeret i en hoftebreddes afstand og knæene må ikke falde mod hinanden.

Spænd i ballerne og løft bækkenet op fra gulvet – og sænk det igen.

Gentag øvelsen 15 gange og hold en lille pause. Gør det 3 gange i alt.

8 Iskias-smerter om natten: Brug disse sovestillinger