Powerpause på jobbet: 5 minutters træning – uden at svede

Prøv at sidde på forskellige måder i løbet af dagen. Er du så heldig at have et hæve-sænke bord, kan du med fordel rejse dig og arbejde stående engang imellem. Vores krop er indrettet til at bevæge sig, derfor bliver risikoen for stivhed og smerter også minimeret ved at skifte stilling ofte. Arbejder du på hjemmekontor, er det især vigtigt at få bevæget dig i løbet af dagen. Find flere råd og vejledning til hjemmekontoret her.