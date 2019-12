Hvad er en diskusprolaps?

Gør det meget ondt i lænden eller nakken efter et tungt løft? Så har du måske fået en diskusprolaps? Læs her, hvad en diskusprolaps er, hvordan en diskusprolaps føles, hvad du selv kan gøre for at behandle den – og hvordan du kan træne med en diskusprolaps.

Spørgsmål og svar om diskusprolaps