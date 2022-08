Behandling af fibromyalgi handler meget om, hvordan du kan lære at leve med smerterne. Der findes nemlig ingen medicin, som med garanti kan dæmpe symptomerne fra fibromyalgi. I Danmark er behandlingen bygget op om følgende fire søjler:

Patientuddannelse. Det er enormt vigtigt at forstå sin sygdom og lære at acceptere, at du sandsynligvis skal leve med smerterne resten af livet. Du skal genopfinde dig selv, fordi du formentlig aldrig får dit gamle liv tilbage. Du skal også lære at disponere over dine ressourcer. Hvis du knokler igennem en dag, vil det typisk betyde endnu stærkere smerter næste dag.

Træning. Ud over de almindelige gevinster ved motion, så kan træning – i den rette dosis – lindre nogles symptomer. Ikke fjerne, men lindre. Det skyldes først og fremmest, at træning udløser smertehæmmende stoffer i centralnerve­systemet, så smertetole­rancen bliver bedre.

Psykologisk behandling. Et forløb med en psykolog vil ofte have det formål at lære dig at håndtere stress bedre og bryde med uhensigtsmæssige tankemønstre i hverdagen.

Medicinsk behandling. De to typer medicin, som nogle patienter kan have gavn af, er antidepressiv medicin og visse former for epilepsimedicin. Antidepressiv medicin kan booste kroppens smertehæmmende mekanismer, mens epilepsi­medicinen virker ved at dæmpe følsomheden i rygmarven. Medicin virker dog langtfra på alle, og mange får bivirkninger af den.