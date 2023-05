6-ugers challenge: Øg din forbrænding – kort og hårdt

Træningen er hurtigt overstået. Den er megaeffektiv. Den kan udføres alle steder. Og den er så afvekslende, at du aldrig når at kede dig. Værsgo, det var fire gode argumenter for, hvorfor denne challenge er værd at springe med på.

Træningsformen i denne challenge hedder tabata. Den er udviklet i Japan og handler om at presse sig selv til det yderste i korte intervaller afbrudt af endnu kortere pauser. Så ja, du bliver forpustet og svedig, men det er derfor, du kan nøjes med at træne i “sølle” 14 minutter. Og gevinsten er værd at svede for. Du giver nemlig både din form og forbrænding et spark bagi.

Den høje intensitet sender din puls helt op at ringe, hvilket også giver efterforbrænding. Dermed er den japanske træningsform et godt valg, hvis du gerne vil gå lidt ned i vægt. Langt de fleste af os bliver dog også nødt til at justere på kosten. Kroppen begynder nemlig først at forbrænde fedt, når du indtager færre kalorier, end du forbrænder.

Vi har derfor skruet 6 kostråd sammen til dig, der skærer ned på kalorierne. Hvor dedikeret du vil følge rådene, er helt op til dig, men resultatet vil selvfølgelig afspejle indsatsen. Og uanset hvad vægten siger, vil din krop takke dig for at få pulsen helt op. Især når træningen er overstået.